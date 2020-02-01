Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدير الحجر الصحي يكشف سبب احتجاز 12 حالة في مطار القاهرة

السبت 01/فبراير/2020 - 08:58 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال حازم حسين، مدير إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، إن الحجر الصحي هو صمام الأمان للدولة المصرية؛ لمواجهة الأوبئة القادمة من الخارج، منوها بأن الحجر الصحي موجود في مصر منذ أيام محمد علي باشا، وليس مرتبط فقط بكورونا.

وأشار "حسين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنهم يترصدون أي قادم من الصين سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، حيث يتم قياس درجة الحرارة، وتحرير كروت متابعة.

وأضاف مدير إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، أنهم يستخدمون أحدث الأساليب المتبعة في العالم، والمعتمدة من وزارة الصحة، فضلا على أنهم ينصحون الركاب حال حدوث أي ارتفاع في درجات الحرارة بالتوجه فورا لحميات العباسية.

وأوضح أن الـ 12 حالة التي تم عزلها كانت لعدم امتلاكهم شهادة حمى صفراء، وليس لهم علاقة بكورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدير الحجر الصحي محمد علي كورونا سبب احتجاز 12 حالة بمطار القاهرة حبس محمد علي

أخبار تهمك

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر مباراة الأهلي الآن|مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بدون تقطيع| مباراة الاهلي ضد الهلال اليوم AHLY WON

منذ ساعة و نصف

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

منذ 33 دقيقة

«هدف الأهلي yalla shoot» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يالا كورة رابط ماتش الأهلي ON sport

منذ 37 دقيقة

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ نصف ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ ساعة و 12 دقيقة

الآن Live| بث مباشر الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت مباشر HD

منذ ساعة و 10 دقيقة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 5 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

يالا أهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني "0-0" بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي اليوم beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

انطلقت الان full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر كورة لايف.. الآن رابط سريع الأهلي ضد الهلال LIVE

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. طوارئ بمطار القاهرة بسبب 25 راكبا قادمين من الخرطوم

الحجر الصحي بمطار القاهرة يعزل 19 راكبا قادما من الخرطوم

عزل 16 راكبا بمطار القاهرة لدى وصولهم من الخرطوم

أبرزها "مقتل 4 أشخاص في احتجاجات بفنزويلا".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

عزل 10 ركاب بسبب شهادات الحمى الصفراء والملاريا بمطار القاهرة

"أيام مطلعتلهاش شمس".. وصف الأرصاد لطقس الـ 72 ساعة المقبلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

08:48 م

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

08:49 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status