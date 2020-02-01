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yalla live يالا شوت| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا – KORA LIVE هدف الأهلي أفريقيا يا أهلي

السبت 01/فبراير/2020 - 08:56 م
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الاهلي
الاهلي
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في مواجهة من العيار الثقيل يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره نادي الهلال السوداني في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الجوهرة بمدينة أم درمان السودانية في التاسعة مساء اليوم السبت لحساب الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن النجم الساحلي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط أيضا فيما يقع بلاتينيوم في قاع المجموعة برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل مع الأهلي.

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مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

وأعلن السويسري رينيه فايلر تشكيل الأهلي للمواجهة المرتقبة وجاءت التشكيلة على النحو التالي: محمد الشناوي – ايمن اشرف – ياسر ابراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي قفشة – حسين الشحات – جونيور اجايي – مروان محسن.

وفضل فايلر الدفع بأيمن أشرف على حساب الظهير الأيسر الأساسي علي معلول لسد الجبهة اليمنى التى يهاجم منها الهلال السوداني.

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

كما أعلن أعلن الفاتح النقر، المدير الفنى لفريق الهلال السودانى، عن تشكيل فريقه لمباراة الأهلى، وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي: جمال سالم – السمؤال ميرغنى – عمار الدمازين – أطهر الطاهر – عبداللطيف بوى – نصر الدين الشغيل – أبو عقلة عبدالله – بشة الصغير – سليم محمد – وليد الشعلة – عماد محسن

يحتاج الأهلي التعادل في مواجهة الهلال لضمان الوصول للدور التالي، وفي حال فوزه يضمن صدارة المجموعة، بينما الهلال يحتاج إلى الفوز ولا بديل عنه لضمان الوصول للدور التالي علمًا بأن النجم الساحلي يخوض في نفس التوقيت مباراة سهلة على ستاد رادس في تونس أمام بلاتينيوم من زيمبابوي.

تنقل المباراة حصريًا على قناة بي إن سبورت 1 ويعلق عليها عصام الشوالي ويسبقها ستديو تحليلي يقدمه مهند الجالي وأعضاء التحليل وائل جمعة وأبوبكر الزيتوني وجمال حمد.

استعدادات الفريقين للمباراة الهامة كانت على قدر الأهمية حيث استعدا جيدًا وسافر الأهلي إلى السودان في بعثة ترأسها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ويدير مباراة الهلال والأهلي طاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان جيد.

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