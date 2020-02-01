بث مباشر | مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت 01 / 02 / 2020 إياب دوري الأبطال

يلتقي فريقي النجم الساحلي وبلاتينيوم ضمن دور المجموعات الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا ، علي استاد الأولمبي بسوسة ، يحتل النجم المركز الثاني من المجموعة الثانية برصيد تسعة نقاط ، وقع في فخ الهزيمة مبارياتين وفاز ثلاث مباريات ، وفي اللقاء الماضي تلقي هزيمة من النادى الأهلي المصري بهدف دون رد أحرزه اللاعب جونيور أجاي ، يحاول اليوم في الخروج من اللقاء محققاً نتيجة إيجابية من أجل رفع رصيده رصيده إلي 12 نقطة وصدارة المجموعة ، بينما فريق بلاتينيوم يأتي في المركز الأخير برصيد نقطة واحده فقط وأمله ضعيف حتي لو خرج من هذا اللقاء فائزاً..





تنطلق المواجهة بين فريقي النجم الساحلي وبلاتينيوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 7 ويعلق علي اللقاء نوفل باشي..





نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم مباشر في لقاء اليوم السبت 01 / فبراير / 2020، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.





مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم مباشر

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تشكيلة نادي النجم الرياضي الساحلي لمواجهة نادي بلاتينيوم الزيمبابوي هي كلا من : مكرم البديري – وجدي الكشريدة – مرتضي بن وناس – عمار الجمل – زياد بوغطاس – مالك بعيو – محمد أمين بن عمر – فراس بلعربي – إيهاب المساكني – كريم العريبي – سليمان كوليبالي.





وضع البث المباشر لمباراة النجم الساحلي ضد بلاتينيوم

النجم الساحلي الساعة 9 علي قناة 7