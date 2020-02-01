tamwin رابط دعم مصر 2020 يعلن عن تحديث بيانات أصحاب بطاقات التموين.. خدمات متعدده يقدمها الموقع | استعلم من هنا





شهد محرك بحث جوجول، إقبال كثيف من المواطنين عن موقع دعم مصر، وذلك لاقتراب موعد تظلمات التموين المرحلة الرابعة، بجانب، تحديث بطاقات التموين والتعديل عليها، وفيما يلي نقدم لكم رابط موقع دعم مصر للاستعلام.





بطاقة التموين في مصر مصدر هام للحصول على السلع المدعومة لأصحاب الدخل المحدود، حيث حملت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية على عاتقها توفير السلع الأساسية للمواطن المصري بكل فئاته، و كان لفئة محدودي الدخل النصيب الأكبر من اهتمام الحكومة و الدولة، و ظهر ذلك من خلال زيادة المبلغ المقرر لكل فرد على بطاقة التموين، و العمل على تنقية البطاقات من الأفراد غير المستحقة حسب معايير وضعتها وزارة التموين على مراحل أربع.





و تستمر وزارة التموين على العمل في توفير السلع التموينية التي تصرف لمستفيدي البطاقة التموينية، و على الجهة الأخري قامت الوزارة ببحث التظلمات التي تقدم بها عدد من المواطنين خلال عام 2019، بشأن حذفهم من الدعم و بالفعل أعادت عدد كبير ممن يستحق الدعم للمنظومة من جديد.





من هنا موقع دعم مصر 2020 تحديث بيانات

الدخول على موقع “دعم مصر” وزارة الإنتاج الحربي، استعلام عن البيانات

خدمات موقع دعم مصر 2020

يتم تقديم التظلمات للمحذوفين من الدعم من خلال الموقع.

يتم إضافة المواليد الجدد و تسجيل البيانات إلكترونياً.

تحديث بيانات المستفيدين من بطاقة التموين.

الاستعلام عن عدد أفراد الآسرة المستفيدين من الدعم بالبطاقة.

هذا و قد حقق موقع دعم مصر خلال اليوم عمليات بحث كبيرة على جوجل، نظراً لاهتمام المواطنين بالتعرف على أخبار التموين و ما يستجد من قرارات، و قد شاع خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الأخبار منها زيادة المبلغ المخصص للفرد على بطاقة التموين ليصبح 200 جنية، و جواز صرف قروض بمبلغ متفاوتة على البطاقة التموينية، و أخيراً فتح باب التظلمات من جديد، و كل هذه الأخبار نفتها وزارة التموين و أكدت على عدم صدور أي من القرارات السابق ذكرها.



