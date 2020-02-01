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رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

السبت 01/فبراير/2020 - 08:53 م
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الاهلي
الاهلي
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بث مباشر لاستضافة  الهلال السوداني لفريق الأهلي المصري في أهم مباريات اليوم السبت 1-2-2020 لحساب الجولة السادسة والآخيرة من المجموعة الثانية في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بإدارة من الحكم المغربي “رضوان الجيد”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق التونسي “عصام الشوالي”، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على “ملعب الجوهرة الزرقاء” بمدينة ام درمان.

يدخل متصدر المجموعة الأهلى المباراة بشعار

“لا للخسارة” للتأهل إلى ربع النهائي، وكان قد حقق المارد الاحمر انتصارًا ثمينًا في الجولة الماضية على النجم الساحلي في “ستاد السلام” بالقاهرة بنتيجة (1-0)، نزع به صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.
ويحتاج النادي الأهلي تحقيق الفوز لضمان التأهل على رأس المجموعة، اما في حالة التعادل سيضمن التأهل ولكن سينتظر نتيجة مباراة  النجم الساحلي التونسي وبلاتنيوم من اجل تحديد

مركزه في المجموعة.
بينما يدخل الهلال المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من اجل خطف بطاقة التأهل من نادي القرن، والوصول إلى النقطة الـ 12 حيث جمع الفريق حاليًا 9 نقاط من 5 مباريات.

ودخل نادي الهلال في حالة تخبط وعدم استقرار فني في الفترة الاخيرة، حيث استبدل ثلاثة مدربين منذ انطلاقة دور المجموعات، كما تأكد غياب لاعب خط الوسط محمد دراج عن المباراة الحاسمة بسبب إصابته في غضروف الركبة.

وتاريخيًا لم يحقق الأهلي الفوز في اخر زيارتين لملعب الهلال حيث تعادل سلبيًا في مباراة وخسر اخرى بنتيجة ثقيلة انتهت بثلاثية نظيفة لصالح الفريق السوداني.

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