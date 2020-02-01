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صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

السبت 01/فبراير/2020 - 08:49 م
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الاهلي
الاهلي
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جول كورة تابع مباراة النادي الاهلي مع فريق الهلال السوداني في المباراة التي ستقام اليوم السبت الأول من شهر فبراير COOL KOORA حيث يدخل الفريقين المباراة من أجل تحقيق الثلاث نقاط والتأهل لدور المقبل في دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجوهرة في العاصمة السودانية الخرطوم BEIN MATSH.

كورة ستار ويجب على رينيه فايلر أن يتجنب بعض الأخطاء خلال هذة المواجهة KOORAHD حيث يجب عدم فتح المساحات للفريق السوداني الذي يتميز لاعيبه بالسرعة من خلال الهجمة المرتدة وهذا ما ظهر عليه خلال مواجهة الفريقين في مصر KOORA ONLINE وأيضا وقوف المدافعين بشكل جيد خلال الكرات الثابتة الذي يسجل من خلالها الفريق السوداني العديد من الأهداف YALA LIVE.

يلا شوت بلس وسيواجه المدرب السويسري أزمة من خلال الضغط الجماهير في مباراة ام درمان، حيث يجب أن ينبه على اللاعبين عدم تلقي هدف مبكر من أجل عدم تعقيد الأمور منذ البداية على المارد الأحمر YALA SHOOOT HASRY وستكون المباراة قوية بين الطرفين في ام درمان حيث لم يحقق النادي الأهلي اي فوز على الهلال سابقا في السودان GOAL KOORA.

كول كورة الجدير بالذكر أن فريق الأهلي المصري قد نجح في تحقيق الفوز على الهلال السوداني في مصر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد السلام الدولي COOL KOORA ويسعى رينيه فايلر لتحقيق الفوز الرابع له في دور المجموعات بعدما جمع 10 نقاط حتى الآن في صدارة المجموعة الأولى على حساب فريقي النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بالإضافة إلى فريق الهلال السوداني KOORA STAR.

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