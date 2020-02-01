Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجموعة الاهلي.. بث مباشر مشاهدة مباراة النجم الساحلي و بلاتينيوم ستارز في دوري الابطال

السبت 01/فبراير/2020 - 08:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يستعد ملعب 14 يناير في تونس لاستضافة مباراة قوية، بين أصحاب الأرض النجم الساحلي التونسي ضد بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في ختام مباريات دو المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الفريقين، ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجوارهم كل من “الأهلي المصري، والهلال السوداني”، والذي تجمعهما مواجهة حاسمة مساء اليوم أيضًا.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي و بلاتينيوم ستارز في دوري الابطال

مشاهدة مباراة النجم الساحلي و بلاتينيوم ستارز في دوري الابطال

مشاهدة مباراة النجم الساحلي و بلاتينيوم ستارز في دوري الابطال

 

ويدخل الفريق التونسي، وهو يحتاج لنقطة وحيدة من تلك المواجهة على أرضه ووسط جماهيره، لتأكيد صعوده للدور المقبل من البطولة.

فيما سيلعب بلاتينيوم ستارز، المباراة للتاريخ فقط بعدما خرج من المنافسات، عقب احتلاله مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وكان النجم الساحلي، فاز بمواجهة الذهاب التي جمعتهما في زيمبابوي بالدور الأول، بثلاثية دون رد، ويأمل في تكرارها حتى يعبر لدور الثمانية.

موعد مباراة النجم الساحلي ضد بلاتينيوم ستارز بدوري الأبطال
وتُقام مباراة النجم الساحلي ضد بلاتينيوم ستارز، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

على الجانب الآخر، يحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني، مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل لضمان تأهله.

ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 9 نقاط والنجم الساحلي التونسي ثالثًا برصيد 9 نقاط، وبلاتينيوم في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.

النجم الساحلي الساعة 9 علي قناة 7
Advertisements

أخبار تهمك

يالا أهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني "0-0" بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي اليوم beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ ساعة و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر كورة لايف.. الآن رابط سريع الأهلي ضد الهلال LIVE

منذ 42 دقيقة

انطلقت الان full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

منذ نصف ساعة

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ ساعة الا ربع

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ أقل من نصف ساعة

الآن Live| بث مباشر الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت مباشر HD

منذ ساعة و 9 دقيقة

بث مباشر مباراة الأهلي الآن|مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بدون تقطيع| مباراة الاهلي ضد الهلال اليوم AHLY WON

منذ ساعة و نصف

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ نصف ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

«هدف الأهلي yalla shoot» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يالا كورة رابط ماتش الأهلي ON sport

منذ 36 دقيقة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

08:48 م

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

08:49 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status