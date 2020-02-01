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محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)

السبت 01/فبراير/2020 - 08:51 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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أوقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، يرافقه اللواء محمد حجي مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية والدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والعميد تامر هاشم ممثل إدارة الرقابة الإدارية، الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري بجوار ديوان عام المحافظة في مدينة المنصورة، إيذانًا ببدء الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة. 

وأكد محافظ الدقهلية أن ذكرى العيد القومي للمحافظة منذ ما يقرب من ثمانية قرون، هي ذكرى انتصارات خالدة حققها الأجداد لمصر في حمايتها والدفاع عنها وأسر قائد الحملات لويس التاسع بدار ابن لقمان عام 1250م.

ووجه مختار التهنئة لشعب الدقهلية العريق بمناسبة العيد القومي، مشيرًا إلى ضرورة استمرار مسيرة العطاء والعمل من أجل المواطن والوطن.

شهد إيقاد الشعلة سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، ومسئولي مديرية الشباب والرياضة وعدد من قيادات الأزهر والأوقاف والكنيسة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وعدد من أعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري (صور)
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مصر محافظ الدقهلية شعلة اخبار

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