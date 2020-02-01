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طبيب الزمالك يطير إلى ألمانيا بسبب محمود عبد العزيز

السبت 01/فبراير/2020 - 08:50 م
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بوابة الفجر
رامي بشاي
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قرر محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مغادرة العاصمة الأنجولية لواندا، متجه إلى ألمانيا من اجل مرافقة محمود عبد العزيز لاعب الابيض في رحلته العلاجية.

ومن المقرر ان يخضع اللاعب لبعض الفحوصات والاشاعات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الزمالك ومصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ويلحق اللاعب بطبيب الفريق غدا الأحد لإجراء فحوص طبية فى أحد المراكز العلاجية هناك للاطمئنان على شفائه بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي.

وتعادل الزمالك اليوم السبت مع أول أغسطس بطل أنجولا سلبيا على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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