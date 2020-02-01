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أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 1-2-2020

السبت 01/فبراير/2020 - 08:43 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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سجل  أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه استقرار في تعاملات اليوم السبت 1-2-2020 بجميع البنوك.

 

 

وقد بلغ  سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.19  جنيه للشراء، و4.22  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.18  جنيه للشراء، و4.22  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.18  جنيه للشراء، 4.22  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.13  جنيه للشراء، و4.26  جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.17  جنيه للشراء، و4.22  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.18  جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو4.17 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي بالبنوك اسعار الريال السعودي

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