بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

مشاهدة البث الحي المباشر الحصري لمباراة النادي الأهلي بقيادة مدربه رينيه فايلر مع فريق الهلال السوداني يوم السبت GOAL KOORA على ملعب الجوهرة في الخرطوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA ONLINE وسوف تكون تلك المباراة نارية ودربي عربي من أجل خطف بطاقة التأهل لدور المقبل في البطولة.





يلا كورة ويسعى الفريقين لتحقيق الفوز من أجل خطف بطاقة التأهل لدور المقبل في دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج النادي الأهلي للتعادل فقط من أجل حسم التأهل BEIN MATSH بينما يدخل فريق الهلال السوداني لتحقيق الفوز فقط خلال هذة المواجهة وسيودع البطولة بشكل كبير في حال تحقيق نتيجة غير ذلك YALA KOORA.





جول كورة ويحتل النادي الاهلي صدارة تلك المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي فريق النجم الساحلي التونسي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط YALA SHOOOT PLUS ويحل فريق الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 9 نقاط أيضاً، ويحتل فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة GOAL KOORA ويسعى النادي الأهلي لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات طويلة KOORA LIVE.





يلا شوت حصري وسوف تقام المباراة بين النادي الأهلي وفريق الهلال السوداني في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة COOL KOORA وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي BEIN MATSH.



