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يلاشوت AHLI.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم السبت 1-2-2020 CHAMPION

السبت 01/فبراير/2020 - 08:46 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رابط مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر كورة ستار يلا شوت الأهلي بث مباشر الأهلي والهلال السوداني اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، حين يواجه فريق الأهلي نظيره الهلال السوداني، علل ملعب أم درمان، مساء اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


ويحتل الأهلي المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.


موعد مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة:-

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش، تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا.


بث مباشر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا kora goal:-

تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي والهلال السوداني، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي والهلال السوداني، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، وكورة لايف.


يلا شوت yalla shoot kora live الأهلي دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني كورة اون لاين، بث مباشر الأهلي KORA GOAL يلا شوت الهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني kora star كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة kora liveبث مبارة الأهلي والهلال السوداني يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر يلا شوت، ويحتل الأهلي المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

الاهلي و الهلال الساعة 9 علي قناة 1
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