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«هدف الأهلي yalla shoot» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يالا كورة رابط ماتش الأهلي ON sport

السبت 01/فبراير/2020 - 08:44 م
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الاهلي
الاهلي
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يلا شوت yalla shoot kora live الأهلي دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني كورة اون لاين، بث مباشر الأهلي KORA GOAL، حين يستضيف ملعب أم درمان، مباراة نارية تجمع بين فريق الأهلي نظيره الهلال السوداني، مساء اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا kora goal:-
وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا kora star:-
ويمكنكم متابعة المباراة عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي والهلال السوداني، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا وكورة لايف.

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