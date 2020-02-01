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"العدل جروب" يعلن بدء تصوير مسلسل " ١٠٠ وش" لرمضان ٢٠٢٠

السبت 01/فبراير/2020 - 09:17 م
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100 وش
100 وش
رباب مصطفي
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نشرت شركة العدل جروب، بوستر مسلسل"١٠٠وش" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" .


اليوم بداية أولي تصوير حلقات مسلسل"١٠٠ وش"، من بطولة الفنانة نيللي كريم، آسر ياسين، تأليف عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكرى، إنتاج العدل جروب، ويعرض هذا المسلسل في رمضان ٢٠٢٠ .


يذكر أن آخر أعمال شركة العدل جروب، هي إنتاجها لمسلسل" حتي لا يطير الدخان" وشارك في بطولة هذا المسلسل" حتي لا يطير الدخان" مصطفي شعبان، حسين فهمي، ريهام عبد الغفور، تأليف إحسان عبد القدوس، إخراج محمد جمال العدل .


يذكر أن مؤخراً تم إنتاج مسلسل" نسر الصعيد" وشارك فيه عدد من نجوم الفن، محمد رمضان، درة، هاجر أحمد، سيد رجب، محمد عز، وفاء عامر، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، عائشة بن أحمد، محمد حاتم، إخراج ياسر محمد سامي، تأليف محمد عبد المعطى .
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