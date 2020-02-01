Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ قنا يكرم مكتب بريد لفوزه بجائزة "مصر للتميز الحكومي"

السبت 01/فبراير/2020 - 08:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتكريم قيادات وموظفي مكتب بريد قنا الرئيسي بعد حصولهم على المركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي 2019 "جائزة الوحدة الخدمية فئة مكاتب البريد"، جاء ذلك بحضور الاستاذ كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا والاستاذ محمد فاضل مدير عام منطقة بريد قنا والاستاذ احمد عبدالقادر مدير مكتب بريد قنا الرئيسي وعدد من موظفي مكتب البريد.

وأعرب محافظ قنا عن خالص التهنئة للعاملين بهيئة البريد بالمحافظة بشكل عام وللعاملين بمكتب بريد قنا الرئيسي بشكل خاص مقدما لهم الشكر علي كل ما بذلوه من جهد مكنهم من تحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن ما أحرزه مكتب بريد قنا الرئيسي يمثل مصدر فخر لمحافظة قنا ويعد بمثابة تحفيز لكافة القطاعات الخدمية في العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط أطلقت مسابقة التميز الحكومي في إطار خطتها للإصلاح الإداري وتنقسم الجائزة إلى 5 جوائز رئيسية وهي جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وجائزة القيادات المتميزة وجائزة الابتكار والإبداع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مكتب بريد مصر محافظ قنا اخبار

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر كورة لايف.. الآن رابط سريع الأهلي ضد الهلال LIVE

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر مباراة الأهلي الآن|مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بدون تقطيع| مباراة الاهلي ضد الهلال اليوم AHLY WON

منذ ساعة و نصف

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

منذ 35 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ حوالي 3 ساعات

انطلقت الان full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

«هدف الأهلي yalla shoot» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يالا كورة رابط ماتش الأهلي ON sport

منذ 39 دقيقة

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ 34 دقيقة

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ نصف ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

يالا أهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني "0-0" بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي اليوم beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ ساعة و 14 دقيقة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

الآن Live| بث مباشر الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت مباشر HD

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزارة التخطيط تطلق الموقع الالكترونى الخاص بجائزة مصر للتميز الحكومى

برعاية الرئيس.. الأقصر تعلن عن جوائز للمؤسسات والقيادات المتميزة "تعرف عليها"

محافظ بني سويف يتابع استعدادات المشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2018

تفاصيل 3 اجتماعات لمحافظ كفر الشيخ مع قيادات المحافظة (صور)

محافظ بني سويف يطالب بمشاركة ناجحة في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي

التخطيط: جائزة مصر للتميز الحكومى جائزة وطنية تهدف إلى تحقيق تنمية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1 فبراير 2020 في دوري أبطال أفريقيا Al Ahly African Cup of Champions

08:48 م

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

08:49 م

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي أمام الهلال اليوم

08:56 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status