محافظ قنا يكرم مكتب بريد لفوزه بجائزة "مصر للتميز الحكومي"

قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتكريم قيادات وموظفي مكتب بريد قنا الرئيسي بعد حصولهم على المركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي 2019 "جائزة الوحدة الخدمية فئة مكاتب البريد"، جاء ذلك بحضور الاستاذ كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا والاستاذ محمد فاضل مدير عام منطقة بريد قنا والاستاذ احمد عبدالقادر مدير مكتب بريد قنا الرئيسي وعدد من موظفي مكتب البريد.



وأعرب محافظ قنا عن خالص التهنئة للعاملين بهيئة البريد بالمحافظة بشكل عام وللعاملين بمكتب بريد قنا الرئيسي بشكل خاص مقدما لهم الشكر علي كل ما بذلوه من جهد مكنهم من تحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن ما أحرزه مكتب بريد قنا الرئيسي يمثل مصدر فخر لمحافظة قنا ويعد بمثابة تحفيز لكافة القطاعات الخدمية في العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



جدير بالذكر أن وزارة التخطيط أطلقت مسابقة التميز الحكومي في إطار خطتها للإصلاح الإداري وتنقسم الجائزة إلى 5 جوائز رئيسية وهي جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وجائزة القيادات المتميزة وجائزة الابتكار والإبداع.



