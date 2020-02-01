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كلوب: الفوز برباعية أمر مميز وفيرمينيو رائع

السبت 01/فبراير/2020 - 07:50 م
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كلوب
كلوب
علي نبوي
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عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على ساوثهامبتون بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كلوب تحدث عقب نهاية المباراة :"حاولنا تصحيح مافعلناه بالشوط الاول ونجحنا بفعل ذلك وسجلنا هدفاً مبكراً بالشوط الثاني وأهم شيء هو الا تمنحهم الكرة".

وأضاف :"تقدموا إلى مرمانا كانوا يريدون ركلة جزاء، لم أشاهدها بصراحة لكن واصلنا التقدم وأحرزنا أهدافاً رائعة".

وزاد :"الفوز بنتيجة 4-0 دوماً شيء مميز وهو ما فعلناه في مباراة اليوم".

وأشاد بالبرازيلي فيرمينيو قائلا :"فيرمينو لاعب رائع جداً جداً جداً وحقق هاتريك أسيست اليوم".

وواصل :"أشعر بحالة رائعة بمناسبة تواجدنا بهذا الوضع الحالي [متقدمين بفارق 22 نقطة] ونحن سعداء بذلك".

وأوضح :"كل من شاهد المباراة عرف أنه كان يمكن أن نخسر اليوم لكن استمرينا باللعب وسجلنا أربعة أهداف".

وأكمل:"بعد أسبوعين سنعود للعب وستكون ضد نورويتش سيتي، البعض يقول أنهم قد هبطوا للتو لكن مباراتنا هنا (انفيلد) ضدهم كانت جنونية وتسببوا بمشاكل عدة لنا لذا يجب أن نكون مركزين بهذه المباراة".

وأتم حديثه :"يجب أن نستغل هذه الإجازة للراحة والتعافي للإنطلاق مجددًا".
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ليفربول كلوب فرمنيو صلاح

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