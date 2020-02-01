الرئاسة الجزائرية ترفض تصريحات "أردوغان" المثيرة للجدل





رفضت الرئاسة الجزائرية، مساء اليوم السبت، التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أرودغان المثيرة للجدل، التي تتعلق بتاريخ الجزائر.





وجاء في التصريح: "فوجئت الجزائر بتصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نسب فيه إلى الرئيس عبد المجيد تبون حديثًا أخرج عن سياقه يتعلق بتاريخ الجزائر".





وقال البيان "بداعي التوضيح.. تشدد الجزائر أن المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية لها قدسية عند الشعب الجزائري".





وأضاف البيان أنه "وبداعي التوضيح، تشدد الجزائر على أن المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية التي لها قدسية خاصة عند الشعب الجزائري، هي مسائل جد حساسة، لا تساهم مثل هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها".



وكان الرئيس التركي، قد صرح يوم أمس الجمعة، بأنه طلب من نظيره الجزائري تمكينه من وثائق تتعلق بـ"مجازر الاحتلال الفرنسي" بالجزائر، والتي حاول الرؤساء الفرنسيون المتعاقبون التنصل منها، برفضهم الاعتراف بها والاعتذار عنها.





وقال أردوغان، أمام قيادات حزب العدالة والتنمية في أنقرة: "لقد أبلغت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الرئيس الفرنسي ماكرون لا يعرف شيء عن هذه المجارز وسأقدم له هذه الوثائق لأنهم قاموا بهذه المجازر في الماضي بالجزائر".

وأضاف أن "الرئیس الجزائري قال لي بأن فرنسا قتلت 5 ملیون جزائري"، لافتاً إلى أننا "علینا نشر هذه الوثائق لیتذكر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده قتلت 5 ملايین جزائري"، موضحاً "إذا أرسلتم لنا مستندات كهذه، سنكون سعداء للغاية".





وكان الرئيس التركي زار الجزائر، الأسبوع الماضي، في إطار جولة تشمل عددا من الدول الأفريقية.



