الأهلي البطل.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني بث مباشر "تغطية حية ومباشرة" LIVE

يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال السوداني والأهلي :

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لا تقبل تلك المواجهة القسمة على اثنين بالنسبة للفريقين تحديداً للهلال الذي يدخل المباراة بعنوان لا صوت يعلو فوق صوت الفوز من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي. وفي الوقت نفسه، خففت النتيجة الإيجابية التي حققها الأهلي أمام النجم الساحلي الحمل قليلًا على نجوم المارد الأحمر، حيث يكفيهم العودة من السودان بالتعادل لضمان التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية رمضان صبحي

خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات

- أما الهلال السوداني فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي:

حراسة المرمى : جمال سالم

خط الدفاع : أطهر الطاهر - السمؤال ميرغني - عبد اللطيف بوي - فارس عبد الله

خط الوسط : أبو عاقلة عبد الله - نصر الدين الشغيل - محمد دراج - سليم محمد

خط الهجوم : محمد موسى الضي - وليد الشعلة

* مشاهدة مباراة الهلال السوداني والأهلي :

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الاهلي و الهلال الساعة 9 علي قناة 1