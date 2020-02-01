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مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر اليوم (CAF Champions League, Al Ahly SC 0 - 0 Al Hilal Omdurman (1/2/2020)

السبت 01/فبراير/2020 - 07:46 م
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مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر اليوم
مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر اليوم
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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال والتي تجمع الفريقان الأول من فبراير لحساب مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والتي ستحسم بشكل نهائي المقعيدن الأخيرين في المجموعة .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على آخر الإستعدادات قبل المباراة المرتقبة بالإضافة إلى موعدها بالتوقيت المحلي لمصر والسعودية والإمارات والقنوات التي ستتولى نقلها على الهواء مباشرًة .

كورة لايف KORA LIVE وقبل المباراة حرص شريف إكرامي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على إحياء ذكرى أحداث ستاد بورسعيد التي عُرفت على المستوى الإعلامي بالمجزرة .

كورة جول KORA GOAL وكتب حارس الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل اإجتماعي تويتر " 1 فبراير ذكرى رحلوا عن الدنيا غدرًا ولم يرحلوا عن قلوبنا أبدًا 8 سنوات مرت لن أنسى ولن أسامح .

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS وتحل اليوم السبت الذكرى الثامنة لرحيل إثنين وسبعين مشجع للنادي الأهلي في مباراة المصري البورسعيدي في واحدة عُرفت بأبشع كوارث الرياضة المصرية .

الأسطورة لايف OSTORA LIVE يُذكر أن إكرامي كان واحد من اللاعبين المتواجدين على أرضية ملعب المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن لقاءات موسم 2011-2012 .

ومن المُنتظر أن تنقل المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

وسوف ينقل موقع الفجر الرياضي المباراة على الهواء مباشرًة بإستخدام روابطها التي تمكن عشاق القلعة الحمراء من متابعتها بجودة عالية تعليق عربي بدون تقطيع .

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