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سوق صرف العملات في الصين يسجل معاملات بقيمة 29 تريليون دولار
السبت 01/فبراير/2020 - 07:41 م
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الفجر الاقتصادي
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أظهرت بيانات واردة من مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين أن السوق الصينية لصرف العملات الأجنبية سجلت معاملات بقيمة 200.56 تريليون يوان ( 29.12 تريليون دولار أمريكي ) في عام 2019 .
وفي ديسمبر الماضي ، تم تداول 17.1 تريليون يوان من العملات الأجنبية في السوق.
وبلغ حجم المعاملات البنكية إلى معاملات العملاء 2.71 تريليون يوان، فيما بلغ حجم الصفقات بين البنوك 14.38 تريليون يوان في الشهر الماضي.
ووصل حجم الصفقات في ديسمبر الماضي في سوق المعاملات الفورية إلى 6.78 تريليون يوان، وبلغ حجم الصفقات في سوق المشتقات المالية 10.32 تريليون يوان، وفقا لما ذكرت المصلحة.
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