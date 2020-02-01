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«يالا شوت Ahly» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الأهلي (تأهل الاهلي)

السبت 01/فبراير/2020 - 07:41 م
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الاهلي
الاهلي
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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال والتي تجمع الفريقان اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من بطولة دوري رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم .

وقبل اللقاء يأخذكم الفجر الرياضي خلال السطور المقبلة لتعريفكم بأبرز الانباء التي دارت خلال الفترة القليلة الماضية قبل الموقعة المرتقبة وروابط البث المباشر التي تمكنكم من متابعتها على الهواء مباشرًة .

كورة ستار KORA STAR وقبل المباراة نجح النادي الاهلي في إتمام قائمته الأفريقية وقام بقيد حارس المرمى الصاعد مصطفى شوبير ليشغل بذلك آخر المقاعد التي كانت متبقية في القائمة .

الأسطورة لايف OSTORA LIVE وكان المارد الأحمر حسبما أكد مدير الكرة سيد عبد الحفيظ قد قام في الشتاء الجاري بقيد السنغالي أليو بادجي بالإضافة إلى الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا القادم من الدوري البرتغالي .

لايف فور إتش دي LIVE4HD وبعد إنضمام مصطفى شوبير باتت القائمة تضم أربعة حراس وهم محمد الشناوي وشريف إكرامي بالإضافة إلى علي لطفي وأخيرًا مصطفى شوبير .

جول العرب GOAL AL3ARB يجدر القول بإن الأهلي يكفيه التعادل في مباراة اليوم من أجل تأمين العبور إلى الدور ربع النهائي ويجب عليه الفوز لضمان صدارة المجموعة .

ومن المنُتظر ان تنطلق المباراة على الهواء مباشرًة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيتا لمحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وسوف يطرح موقع الفجر الرياضي لرواده كما عودهم روابط البث المباشر التي تمكنهم من متابعة اللقاء على الهواء مباشرةً بجودة عالية وتعليق عربي بدون تقطيع .

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