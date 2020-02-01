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الأهلي يتحرك لملعب مواجهة الهلال السوداني

السبت 01/فبراير/2020 - 07:37 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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تحركت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب الجوهرة استعدادًا لمواجه الهلال السوداني.

وجاء تحرك حافلة الأهلي قبل نحو ساعة ونصف من موعد المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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