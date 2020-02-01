مشاهدة مباراة الأهلي| بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني كورة لايف | هدف الأهلي أمام الهلال الآن (أجايي) يلا شوت fe CAF Champions League Al Ahly SC

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد الاهلي والتي تجمع الفريقان اليوم السبت ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز الإستعدادات الخاصة بالفريقين للموقعة المرتقبة بالإضافة إلى روابط البث المباشر الخاصة بها .





كورة لايف KORA LIVE وقبل المباراة أكد الفاتح النقر المدير الفني لفريق نادي الهلال أن خيار فريقه في المباراة هو تحقيق الفوز وذلك من أجل الوصول إلى الدور ربع النهائي من المعترك الأفريقي الأبرز .





كورة جول KORA GOAL ولن ينظر الفريق السوداني حسب تصريحات مدربه لنتيجة مباراة النجم وفريق نادي بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي مؤكدًا أن صعوبة اللقاء تمكن في كونها ضد زعيم القارة السمراء فريق النادي الاهلي .





كورة شوت KORA SHOOT وعن العوامل التي من الممكن أن تُؤثر على فريقه في اللقاء أكد أنه تحدث مع اللاعبين حول عدم الاعتراض على القرارات التحكيمية لكنه في الوقت ذاته نتمنى أن يكون عادلًا ومنصفًا.





كورة بلس KORA PLUS واختتم الفتح أن جمهور الهلال سوف يملىء جنبات الملعب ويجب عليهم أن يكونوا على قدم وساق ولا يتوقفوا عن التشجيع من أجل إقتناص المكسب والعبور إلى الدور المقبل .





ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرًة في تمام الساعة العتاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .





ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة المباراة عبر روابط البث المباشر التي سوف ننقلها لكم قبل بداية المباراة مباشرًة .



