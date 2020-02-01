عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اختلاف ردود الأفعال السياسية حول تكليف "علاوي" بتشكيل الحكومة العراقية

السبت 01/فبراير/2020 - 07:23 م
Advertisements
محمد علاوي
محمد علاوي
وكالات
Advertisements

اختلفت ردود افعال القوى السياسية بالعراق، على تكليف وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك عقب شهرين من استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، تحت ضغط من الاحتجاجات الشعبية.

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان حول تأييد رئيس الوزراء الجديد: إن "الشعب هو من اختاره"، معتبراً أن "هذه خطوة جديدة للعراق".

كما أكد ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، على عدم ترشيحه أية شخصية لرئاسة الحكومة، رافضًا أن يكون ما وصفه بـ"شاهد زور".

وقال الائتلاف: "يؤكد ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي على أنه لم يرشح أحدا لرئاسة الوزراء، ‏وإنما هي مسؤولية الشعب العراقي، خاصة المتظاهرين السلميين".

كما أكد ائتلاف الوطنية على أنه لا يقبل بمرشح "يملى به من خارج العراق"، قائلا: إنه "لن يكون مع أي حكومة تشكل خارج إرادة الشعب العراقي".

وأجرى رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اتصالًا هاتفياً بعلاوي مباركًا له التكليف، قائلا: إنه "سيضع كافة الإمكانيات لنجاحه في مهامه المقبلة".

واتفق الطرفان على اللقاء "في أول فرصة ممكنة للعمل سوية بما يناسب متطلبات مرحلة التكليف، ونجاح العملية الديمقراطية على أفضل وجه".

وجاء اختيار محمد علاوي (البالغ من العمر 66 عامًا)، خلفًا لعبد المهدي، الذي قدم استقالته تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة، نتيجة لمحادثات سرية استمرت لأشهر بين الأحزاب المتنافسة.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد قدم مهلة يوم الأربعاء الماضي، إلى الكتل البرلمانية حتى الأول من فبراير لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة، مؤكدًا على أنه في حال لم يتم ذلك، فإنه "سيمارس صلاحياته الدستورية ويختاره بنفسه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد توفيق العلاوي علاوي العراق الحكومة العراقية الجديدة الحكومة العراقية احتاجات العراق

أخبار تهمك

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ ساعة و 26 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

يالا أهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني "0-0" بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي اليوم beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

يالا شوت نتيجة مباراة الأهلي والهلال الآن | مشاهدة مباراة الاهلي kora live | يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي yalla shoot ماتش الأهلي الآن yallakora

الآن

جول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واغسطس لايف اليوم بث مباشر دوري ابطال افريقيا live

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 3 ساعات

اضغط هنا وسجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات now

منذ ساعة و 13 دقيقة

قناة مفتوحة.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA STAR يلا شوت بلس رابط ماتش ليفربول yalla salah هدف محمد صلاح العالمي

منذ أقل من ساعتين

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ شهر

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك BEIN مجانا

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال السوداني.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر CAF Champions League 2020

منذ نصف ساعة

Link موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقة التموين 2020 tamwin.. وتقديم التظلمات على البطاقات التموينية

منذ 37 دقيقة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 3 ساعات

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

مقتدى الصدر يبحث مع إياد علاوي تشكيل الحكومة الجديدة

نواب عراقيون يهددون بالانسحاب من ائتلاف العبادي

إيران تتوعد المنضمين لتحالف "الصدر- العبادي" بالقتل

البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس له في أولى جلساته

رئيس الوزراء العراقي المكلف يبحث مع إياد علاوي تشكيل الحكومة الجديدة ودعمها

العراق.. لقاء مرتقب بين الحلبوسي والصدر بشأن "الحكومة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

06:28 م

يالا أهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني "0-0" بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي اليوم beIN SPORT المفتوحة

04:57 م

اضغط هنا وسجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات now

06:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status