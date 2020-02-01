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موقع دعم مصر 2020 || تظلمات موقع دعم مصر وزارة التموين والتجارة الداخلية tamwin على الموقع الرسمي

السبت 01/فبراير/2020 - 07:43 م
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بطاقة التموين موقع دعم مصر
بطاقة التموين موقع دعم مصر
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موقع دعم مصر 2020 || تظلمات موقع دعم مصر وزارة التموين والتجارة الداخلية tamwin على الموقع الرسمي

موقع دعم مصر تزايد البحث عنه خلال محركات البحث في الساعات الأولى خلال اليوم بعد نشر عدد من الصفحات بفتح باب تظلمات التموين 2020، وقد أكدت وزارة التموين في تصريحات سابقة أن موقع دعم مصر قد فتح باب التظلمات لمدة تجاوزت 165 يوم وخلال تلك المدة تم تقديم تظلمات عدد كبير من المستبعدين من التموين في الآونة الأخيرة وقد تم إعادة عدد كبير ممن ثبت استحقاقهم للدعم المُقرر.

موقع دعم مصر
ويُعد موقع دعم مصر من أهم المواقع في مصر حيث يتم الدخول عليه للتأكد من استحقاق الدعم، ويبلغ الدعم المُقدم للفرد ضمن الأسرة 50 جنيه، ولكن هناك ضوابط كثيرة تحكم صرف الدعم من عدمه للمواطنين، حيث أكدت الوزارة على أن من يتقدم بتظلم يتم دراسته جيدًا لمعرفة إذا كان يستحق الدعم أم لا، وإذا ثبت استحقاقه للدعم يعود مرة أخرى لقائمة المستحقين من دعم مصر.

تظلمات موقع دعم مصر
وقد أعلن موقع دعم مصر “من هنا” أن التظلمات تم ايقافها بعدما تم فتحها في الماضي، كما أن هناك إشاعات عن تقديم قروض للمواطنين بضمان بطاقة التموين الخاصة بهم ولكن تم نفي هذه الإشاعات جملة وتفصيلًا، وقد أعلنت الوزارة أن هذه الأحداث مجرد إشاعات فقط وليس لها أساس من الصحة.

وزارة التموين دعم الخبز
ويُقدم موقع وزارة التموين لدعم الخبز عدد من الخدمات للمواطنين منها على سبيل المثال تحديث البيانات الخاصة بهم وتقديم التظلمات والاستعلام عن أفراد الأسرة وسبب الخروج من برنامج الدعم وغيرها من الخدمات الهامة.

موقع دعم مصر 2020 || تظلمات موقع دعم مصر وزارة التموين والتجارة الداخلية tamwin على الموقع الرسمي
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