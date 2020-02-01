فشل في التأهل 7 مرات.. تاريخ مشاركات الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا (تقرير)

أنهي فريق الزمالك مبارياته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تعادله سلبيًا مع فريق أول أغسطس الأنجولي في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالبطولة الإفريقية، والتي جمعتهما على ملعب "11 نوفمبر" بأنجولا.

وتأهل الزمالك لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل "وصافة" المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط، خلف فريق مازيمبي الكونغولي "المتصدر" بـ 14 نقطة، بينما ودع فريقي أول أغسطس صاحب المركز الثالث بـ 4 نقاط، وزيسكو يونايتد صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط منافسات البطولة الإفريقية بشكل رسمي.





تاريخ مشاركات الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا:

صعد الزمالك لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السابعة عشر في تاريخه، حيث سبق وتأهل لهذا الدور 16 مرة، فشل الفارس الأبيض في تجاوز دور الثمانية (7 مرات) في تاريخ مشاركاته بالبطلة، بينما تخطي هذا الدور (9 مرات) واستطاع حصد اللقب 5 مرات، بينما سقط في النصف نهائي (مرتين)، وخسر المباراة النهائية (مرتين).





وجاءت مشاركات الزمالك في ربع نهائي دوري الأبطال كالتالي:





- 1979: التقي مع فريق إيمانا الكونغولي وفاز ذهابًا 3-1، وانسحب الزمالك من لقاء الإياب اعتراضًا على احتساب "ركلة جزاء" لبطل الكونغو والذي كان متقدما بهدف دون مقابل.





- 1984: تقابل مع فريق نكانا ريد ديفيلز الزامبي، وتعادل ذهابًا 1-1، وفاز الزمالك ايابًا 5-1، وتأهل لملاقاة فريق شبيبة القبائل 4/3 في مجموع المباراتين، وحصد لقب البطولة على حساب شوتنج ستارز النيجيري بالفوز عليه ذهابًا وايابًا 2-0، 1-0 على الترتيب.





- 1985: التقي مع فريق فيتالو بطل بوروندي وفاز ذهابا وايابا 1-0، 5 – 2، وتقابل مع الجيش الملكي المغربي بالدور نصف النهائي وتبادل الفريقين الفوز بنتيجة 1-0، قبل أن يحسم بطل المغرب تأهله بركلات الترجيح 4 -3 .





- 1986: التقي مع انتر كلوب بطل بوروندي، خسر ذهابًا 1-0، وفاز ايابًا 3-0، وصعد لملاقاة كانون ياوندي الكاميروني في الدور نصف النهائي وتفوق عليه 3-2 في مجموع المباراتين، وحصد لقب البطولة في النهاية على حساب افريكا سبورت الإيفواري بالفوز عليه4-2 بركلات الترجيح.





- 1987: فشل في تخطي الدور ربع النهائي بعدما سقط أمام كوتوكو الغاني، حيث فاز ذهابًا 2-0، وخسر ايابًا في غانا بنتيجة 5-1 ليودع منافسات البطولة.





- 1993: التقي مع مولودية وهران الجزائري فاز ذهابا 4-0 وتعادل 1-1 في لقاء الإياب، وصعد لملاقاة ستشينري ستورز النيجيري في نصف النهائي وتفوق عليه 3 – 2 في مجموع المباراتين، والتقي مع كوتوكو الغاني في النهائي وفاز عليه 7 -6 بركلات الترجيح.





- 1994: واجه فريق إيه اس سوجارا الجابوني وفاز 3-2 في مجموع المباراتين، والتقي مع نكانا ريد ديفيلز في نصف النهائي، وفاز ذهابا 2-0، وخسر ايابا 1-0، وصعد لمواجهة الترجي التونسي في النهائي، لكنه تعادل سلبيًا في لقاء الذهاب، وخسر 3-1 في لقاء الإياب ليفشل في حصد اللقب القاري.





- 1996: واجه فريق مكناس المغربي وفاز الفارس الأبيض ذهابا 2-0، وتعادل 2-2 في لقاء الإياب، والتقي مع الصفاقسي التونسي في نصف النهائي وتفوق عليه بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، والتقي مع شوتنج ستارز النيجيري في النهائي، لكنه خسر 5-4 بركلات الترجيح.





- 1997: بداية تطبيق نظام المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وكان يتأهل صاحب المركز الأول فقط، وفشل الزمالك في الصعود لنصف النهائي، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد 9 نقاط.





- 2002: تصدر مجموعته في الدور ربع النهائي بـ 13 نقطة، وتأهل لملاقاة مازيمبي في النصف نهائي وتفوق عليه 3-1 في مجموع المباراتين، وتقابل مع الرجاء المغربي في النهائي، وتعادل الفريقين سلبيًا في الذهاب، بينما فاز الفارس الأبيض 1-0 في الإياب.





- 2005: احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط خلف النجم الساحلي التونسي، وصعد لملاقاة الأهلي في الدور نصف النهائي لكنه خسر ذهابا وايابا 2-1، 2-0 على الترتيب.





- 2008: فشل في تخطي الدور ربع النهائي بعدما تذيل ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف الأهلي، وديناموز، وأسيك ميموزا على الترتيب.





- 2012: فشل في تجاوز الدور ربع النهائي بعدما تذيل ترتيب مجموعته برصيد نقطتين خلف الأهلي ومازيمبي، وتشيلسي الغاني على الترتيب.





- 2013: لم يستطيع الزمالك تخطي الدور ربع النهائي، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 7 نقاط، خلف الأهلي المتصدر بـ11 نقطة، وأورلاندو بيراتيس صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.





- 2014: واصل فريق الزمالك فشله في تخطي الدور ربع النهائي للمرة الرابعة على التوالي، وتذيل ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط خلف مازيمبي، وفيتا كلوب، والهلال السوداني.





- 2016: نجح الزمالك في تجاوز الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط خلف صن داونز المتصدر بـ 9 نقاط، وتقابل مع الوداد في نصف النهائي وتفوق عليه 6-5 في مجموع المباراتين، وخسر اللقب في النهاية أمام صن داونز بعدما سقط ذهابا بنتيجة 3-0 وفاز ايابا 1-0.



