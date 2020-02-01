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تغطية مباشرة | مشاهدة مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا caf champions league - al ahly sc (egy) - al hilal

السبت 01/فبراير/2020 - 07:30 م
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الاهلي
الاهلي
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت ضيفًا على نظيره نادي الهلال السوداني في ختام مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني النجم الساحلي برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال السوداني ثالث الترتيب فيما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في ذيل المجموعة بنقطة واحدة.

واستقر رينيه فايلر على تشكيل الأهلي للمباراة المرتقبة حيث من المتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من  محمد الشناوي – على معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أحمد فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة – جونيور أجايي – مروان محسن

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري الأبطال
وحرص فايلر، على عقد محاضرة قصيرة للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، الذي أقيم على ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي يستضيف مواجهة الهلال اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا.

ومنح فايلر اللاعبين بعض التعليمات الفنية المتعلقة بالاستعداد لخوض المباراة التي تجمع الفريقين اليوم.

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