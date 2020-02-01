Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحديث بيانات بطاقة التموين موقع دعم مصر | تقديم طلب التظلم من الحذف – تظلمات التموين المرحلة الرابعة

السبت 01/فبراير/2020 - 07:29 م
Advertisements
بطاقة التموين موقع دعم مصر
بطاقة التموين موقع دعم مصر
Advertisements
تحديث بيانات بطاقة التموين موقع دعم مصر | تقديم طلب التظلم من الحذف – تظلمات التموين المرحلة الرابعة

ازدات عمليات البحث بداية اليوم السبت على محركات الانترنت، عن موقع دعم مصر، الذي يعتبر مركز نظم المعلومات والحواسب عن نظام التموين، وهو تابع لوزراة الإنتاج الحربي، وذلك بسبب استعلام المواطنين عن تحديثات بيانات بطاقات التموين، وايضَا تقديم التظلمات، وفيما يلي نقدم لكم رابط موقع دعم مصر للاستفسار عن مكاتب التموين والبطاقة التموينية، وتعديل صرف الخبز.

موقع دعم مصر تقديم تظلمات بطاقة التموين، تردد في الأيام الأخيرة شائعات خاصة بوزارة التموين وموقع دعم مصر، وهو ما استدعى توضيحاً من مجلس الوزراء، فقد أصدر المجلس بياناً أوضح فيه التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت ما تردد حول قيام الوزارة بصرف قروض ميسرة لحاملي بطاقات التموين الذكية، أو فتح باب التظلمات أمام المستبعدين من التموين مرة أخرى، حيث أكدت وزارة التموين، أن البطاقات التموينية، مخصصة لتقديم الدعم من السلع التموينية المقررة لمستحقيها فقط، ولا يمكن أن تستخدم كضامن لسداد مستحقات مالية أو لأي غرض آخر.

صرف السلع التموينية على البطاقات التموينية للمستحقين
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن الدولة تحرص على توفير السلع التموينية والمنتجات المدعمة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية بأسعار مناسبة، وقد تم زيادة المعروض من المنتجات وتكثيفه بكافة المنافذ التابعة للمجمعات الإستهلاكية ولدى بقالي التموين وخلال مشروع جمعيتي، إلى جانب السيارات المتنقلة التابعة للوزارة المنتشرة في كل مكان.

وتعمل وزارة التموين حالياً، على تطوير مكاتب التموين إلى مراكز خدمة متطورة تخدم المواطنين بشكل أكبر، ولا يمتد عملها إلى خدمة البقالين وأصحاب المخابز، حيث سيقتصر عمل مكاتب التموين خلال الفترة المقبلة على خدمة مستحقي الدعم التمويني من المواطنين فقط.

وتحرص وزارة التموين على ادخال شبكة الإتصالات الإلكترونية داخل مكاتب التموين، وإمدادها بأحدث الأجهزة، وقد تم بالفعل تشغيل عدد من المراكز المطورة بعدة محافظات، وذلك من أجل تسهيل استخراج بطاقات التموين البدل تالف والمفقودة، واستخراج البطاقات الجديدة بشكل الكتروني دوت تكبد عناء الإنتظار والإجراءات الطويلة.

حقيقة فتح باب تظلمات التموين مجددا
أوضح مجلس الوزراء المصرية، أنه لا صحة لما يتردد بشأة عزم وزارة التموين باب فتح التظلمات أمام المستبعدين من صرف السلع التموينية مرة أخرى، حيث صرحت وزارة التموين، أنه قد تم فتح باب التظلمات للمستبعدين من التموين، لمدة 165 يوم، وقامت الوزارة بفحص كافة التظلمات التي وردت إليها، وإعادة من يستحق الدعم لمنظومة التموين مرة أخرى بداية من يناير 2020.

موقع وزارة التموين دعم مصر من هنا

صرف الدعم التمويني لشهر يناير
وتواصل وزارة التموين، صرف السلع التموينية لمستحقيها من أصحاب البطاقات التموينية، في مقررات شهر يناير، ليحصل كل مواطن على الدعم المخصص له بدون زيادة أو نقصان، حيث يتم صرف 50 جنية دعم تمويني لكل مواطن مقيد على البطاقة بحد أقصى 4 أفراد، ويبلغ قيمة الدعم التمويني المخصص للشخص الخامس فأكثر على البطاقة 25 جنية، إلى جانب صرف الخبز المدعم يومياً بواقع 5 أرغفة للفرد بسعر الرغيف 5 قروش.

وأعلنت وزارة التموين، افتتاح 4200 منفذ جديد لمشروع جمعيتي في مراحله الأولى والثانية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف توفير السلع والمنتجات التموينية للمواطنين، وبإعتباره فرص عمل للشباب.

وفي حالة وجود أي شكاوى خاصة بالتموين، خصصت بوابة الشكاوى الحكومية رقم “16528” لتلقي شكاوى المواطنين، أو الإبلاغ عن أي أخبار كاذبة منسوبة لوزارة التموين.

تحديث بيانات بطاقة التموين موقع دعم مصر | تقديم طلب التظلم من الحذف – تظلمات التموين المرحلة الرابعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقاط خبز التموين موقع دعم مصر مجلس الوزراء رابط موقع دعم مصر دعم مصر تعديل بطاقة التموين تظلمات دعم مصر تظلمات بطاقات التموين تحديث بيانات بطاقة التموين تحديث البطاقات التموينية بطاقة التموين

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

يالا شوت نتيجة مباراة الأهلي والهلال الآن | مشاهدة مباراة الاهلي kora live | يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي yalla shoot ماتش الأهلي الآن yallakora

الآن

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 4 ساعات

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ شهر

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 3 ساعات

اضغط هنا وسجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات now

منذ ساعة و 8 دقيقة

Link موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقة التموين 2020 tamwin.. وتقديم التظلمات على البطاقات التموينية

منذ نصف ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

يالا أهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني "0-0" بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي اليوم beIN SPORT المفتوحة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 3 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك BEIN مجانا

منذ حوالي 5 ساعات

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ ساعة و 21 دقيقة

جول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واغسطس لايف اليوم بث مباشر دوري ابطال افريقيا live

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال السوداني.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر CAF Champions League 2020

منذ أقل من نصف ساعة

قناة مفتوحة.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA STAR يلا شوت بلس رابط ماتش ليفربول yalla salah هدف محمد صلاح العالمي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

خطوات لتقديم التظلمات إلكترونيا بعد حذف المواطنين من بطاقات التموين 2019 عبر موقع دعم مصر

وزارة التموين | استعلم عن خطوات تقديم تظلمات الحذف من بطاقة التموين 2019 من خلال موقع دعم مصر

اعرف خطوات تقديم تظلمات الحذف من بطاقة التموين 2019 وإعادة المحذوفين عبر موقع دعم مصر

طريقة تقديم تظلمات الحذف من بطاقة التموين 2019 إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين

موقع دعم مصر | خطوات تقديم تظلمات الحذف من بطاقة التموين 2019 (إلكترونيا) وطرق إضافة المواليد الجدد

تقديم تظلمات الحذف | زور موقع دعم مصر | تقديم تظلمات الحذف من بطاقة التموين 2019 وكيفية تحديث البيانات إلكترونيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

06:28 م

يالا أهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني "0-0" بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي اليوم beIN SPORT المفتوحة

04:57 م

اضغط هنا وسجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات now

06:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status