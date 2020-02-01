تحديث بيانات بطاقة التموين موقع دعم مصر | تقديم طلب التظلم من الحذف – تظلمات التموين المرحلة الرابعة





ازدات عمليات البحث بداية اليوم السبت على محركات الانترنت، عن موقع دعم مصر، الذي يعتبر مركز نظم المعلومات والحواسب عن نظام التموين، وهو تابع لوزراة الإنتاج الحربي، وذلك بسبب استعلام المواطنين عن تحديثات بيانات بطاقات التموين، وايضَا تقديم التظلمات، وفيما يلي نقدم لكم رابط موقع دعم مصر للاستفسار عن مكاتب التموين والبطاقة التموينية، وتعديل صرف الخبز.





موقع دعم مصر تقديم تظلمات بطاقة التموين، تردد في الأيام الأخيرة شائعات خاصة بوزارة التموين وموقع دعم مصر، وهو ما استدعى توضيحاً من مجلس الوزراء، فقد أصدر المجلس بياناً أوضح فيه التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت ما تردد حول قيام الوزارة بصرف قروض ميسرة لحاملي بطاقات التموين الذكية، أو فتح باب التظلمات أمام المستبعدين من التموين مرة أخرى، حيث أكدت وزارة التموين، أن البطاقات التموينية، مخصصة لتقديم الدعم من السلع التموينية المقررة لمستحقيها فقط، ولا يمكن أن تستخدم كضامن لسداد مستحقات مالية أو لأي غرض آخر.





صرف السلع التموينية على البطاقات التموينية للمستحقين

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن الدولة تحرص على توفير السلع التموينية والمنتجات المدعمة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية بأسعار مناسبة، وقد تم زيادة المعروض من المنتجات وتكثيفه بكافة المنافذ التابعة للمجمعات الإستهلاكية ولدى بقالي التموين وخلال مشروع جمعيتي، إلى جانب السيارات المتنقلة التابعة للوزارة المنتشرة في كل مكان.





وتعمل وزارة التموين حالياً، على تطوير مكاتب التموين إلى مراكز خدمة متطورة تخدم المواطنين بشكل أكبر، ولا يمتد عملها إلى خدمة البقالين وأصحاب المخابز، حيث سيقتصر عمل مكاتب التموين خلال الفترة المقبلة على خدمة مستحقي الدعم التمويني من المواطنين فقط.





وتحرص وزارة التموين على ادخال شبكة الإتصالات الإلكترونية داخل مكاتب التموين، وإمدادها بأحدث الأجهزة، وقد تم بالفعل تشغيل عدد من المراكز المطورة بعدة محافظات، وذلك من أجل تسهيل استخراج بطاقات التموين البدل تالف والمفقودة، واستخراج البطاقات الجديدة بشكل الكتروني دوت تكبد عناء الإنتظار والإجراءات الطويلة.





حقيقة فتح باب تظلمات التموين مجددا

أوضح مجلس الوزراء المصرية، أنه لا صحة لما يتردد بشأة عزم وزارة التموين باب فتح التظلمات أمام المستبعدين من صرف السلع التموينية مرة أخرى، حيث صرحت وزارة التموين، أنه قد تم فتح باب التظلمات للمستبعدين من التموين، لمدة 165 يوم، وقامت الوزارة بفحص كافة التظلمات التي وردت إليها، وإعادة من يستحق الدعم لمنظومة التموين مرة أخرى بداية من يناير 2020.





من هنا موقع وزارة التموين دعم مصر





صرف الدعم التمويني لشهر يناير

وتواصل وزارة التموين، صرف السلع التموينية لمستحقيها من أصحاب البطاقات التموينية، في مقررات شهر يناير، ليحصل كل مواطن على الدعم المخصص له بدون زيادة أو نقصان، حيث يتم صرف 50 جنية دعم تمويني لكل مواطن مقيد على البطاقة بحد أقصى 4 أفراد، ويبلغ قيمة الدعم التمويني المخصص للشخص الخامس فأكثر على البطاقة 25 جنية، إلى جانب صرف الخبز المدعم يومياً بواقع 5 أرغفة للفرد بسعر الرغيف 5 قروش.





وأعلنت وزارة التموين، افتتاح 4200 منفذ جديد لمشروع جمعيتي في مراحله الأولى والثانية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف توفير السلع والمنتجات التموينية للمواطنين، وبإعتباره فرص عمل للشباب.





وفي حالة وجود أي شكاوى خاصة بالتموين، خصصت بوابة الشكاوى الحكومية رقم “16528” لتلقي شكاوى المواطنين، أو الإبلاغ عن أي أخبار كاذبة منسوبة لوزارة التموين.



