ترتيب هدافي الدوري الإسباني اليوم.. بيزيما يهدد صدارة ميسي

استطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي أتلتيكو مدريد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني الممتاز





وسجل هدف نادي ريال مدريد الوحيد كريم بنزيما في الدقيقة 56 أمام العديد من المحاولات من جانب الفريقين لتسجيل مزيد من الأهداف ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.





ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز





وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 49 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد نادي أتلتيكو مدريد عند 36 نقطة في المركز الخامس.





ترتيب هدافي الدوري الإسباني





ويقدم لكم موقع "الفجر"جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز عقب مباراة اليوم كالآتي:





1- ليونيل ميسي لاعب برشلونة 14 هدف

2- كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 13 نقطة

3- لويس سواريز لاعب برشلونة 11 هدف

4- انجل رودريجيز لاعب خيتافي 9 أهداف

5- روجر مارتي لاعب ليقانتي 9 أهداف

6- لويس أفيلا لاعب أوساسونا 9 أهداف

7- أني بوديمير لاعب مايوركا 8 أهداف

8- جيرارد مورينو لاعب لاعب فياريال 8 أهداف

9- خوسيلو لاعب ألافيس 8 أهداف

10- لورين مورينو لاعب ريال بيتيس 8 أهداف



