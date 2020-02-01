"الديهي" عن تشاورات "واشنطن" حول سد النهضة: "المفاوض المصري شاطر"



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مشكلة سد النهضة ليست مشكلة النظام الحالي ولا وزير الري الحالي ولا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنما مشكلة جميع المصريين، والدولة لم ولن تتنصل منها، وأي محاولة للغمز واللمز الإخواني الحقير حول سد النهضة غير مقبول.



وشدد، على أن الفوضى العارمة التي حدثت في عام 2011 هي السبب الرئيسي لإسراع الجانب الإثيوبي ببناء سد النهضة، مشددًا على أن أزمة سد النهضة في أيد أمينة.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان يرعى مفاوضات واشنطن حول سد النهضة، ويتدخل حال استدعى الأمر ذلك، معتبرًا أن تدخل الرئيس الأمريكي ترامب أكثر من مرة في المفاوضات يؤكد صعوبتها، والتي تم التوصل خلالها لآلية لمليء سد النهضة وفقًا للمطلب المصري، معقبًا: "المفاوض المصري شاطر".