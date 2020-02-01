عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الديهي" عن تشاورات "واشنطن" حول سد النهضة: "المفاوض المصري شاطر"

السبت 01/فبراير/2020 - 07:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان يرعى مفاوضات واشنطن حول سد النهضة، ويتدخل حال استدعى الأمر ذلك، معتبرًا أن تدخل الرئيس الأمريكي ترامب أكثر من مرة في المفاوضات يؤكد صعوبتها، والتي تم التوصل خلالها لآلية لمليء سد النهضة وفقًا للمطلب المصري، معقبًا: "المفاوض المصري شاطر". 

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مشكلة سد النهضة ليست مشكلة النظام الحالي ولا وزير الري الحالي ولا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنما مشكلة جميع المصريين، والدولة لم ولن تتنصل منها، وأي محاولة للغمز واللمز الإخواني الحقير حول سد النهضة غير مقبول.

وشدد، على أن الفوضى العارمة التي حدثت في عام 2011 هي السبب الرئيسي لإسراع الجانب الإثيوبي ببناء سد النهضة، مشددًا على أن أزمة سد النهضة في أيد أمينة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشأت الديهي سد النهضة الإخوان

أخبار تهمك

جول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واغسطس لايف اليوم بث مباشر دوري ابطال افريقيا live

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA STAR يلا شوت بلس رابط ماتش ليفربول yalla salah هدف محمد صلاح العالمي

منذ أقل من ساعتين

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك BEIN مجانا

منذ حوالي 5 ساعات

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ ساعة و 25 دقيقة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 3 ساعات

يالا شوت نتيجة مباراة الأهلي والهلال الآن | مشاهدة مباراة الاهلي kora live | يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي yalla shoot ماتش الأهلي الآن yallakora

الآن

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ شهر

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال السوداني.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر CAF Champions League 2020

منذ نصف ساعة

Link موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقة التموين 2020 tamwin.. وتقديم التظلمات على البطاقات التموينية

منذ 36 دقيقة

يالا أهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني "0-0" بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي اليوم beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

اضغط هنا وسجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات now

منذ ساعة و 12 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الديهي: "الإخوان العرر عروا مصر باجتماعهم الفاضح حول سد النهضة"

هاني رسلان: الولايات المتحدة الطرف الأكثر فاعلية في أزمة سد النهضة حاليًا

في اتصال هاتفي.. ترامب يؤكد للرئيس السيسي حرصه البالغ على نجاح مفاوضات سد النهضة

وزير الري الأسبق: القاهرة قدمت تنازلات كبيرة لحل أزمة سد النهضة

ترامب: الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة كان "جيدا"

اتفاق جديد.. بيان عاجل من مصر بعد اجتماع سد النهضة مع الرئيس الأمريكي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

06:28 م

يالا أهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني "0-0" بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي اليوم beIN SPORT المفتوحة

04:57 م

اضغط هنا وسجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات now

06:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status