مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر LIVE

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ضيفًا بعد على الهلال السوداني، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، من أجل العبور لدور الثمانية، حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ويأتي الهلال ثانيًا برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الثالث.



وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، عن تشكيل فريقه لمواجهة الهلال السوداني، والذي جاء كالآتي:-







حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.



خط الهجوم: مروان محسن.



على الجانب الآخر، تُقام مباراة النجم الساحلي التونسي ضد بلاتينيوم ستارز، على ملعب 14 يناير في تونس، بنفس التوقيت التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، لحساب نفس الجولة من دور المجموعات. الاهلي و الهلال الساعة 9 علي قناة 1