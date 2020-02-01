صلاح ينافس فاردي على لقب هداف البريميرليج .. الفرعون المصري عينه على الجائزة للمرة الثالثة

إستطاع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر فى تسجيل هدفين فى مرمي ساوثهامبتون فى اللقاء الذى أقيم على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج



وفاز الريدز برباعيه دون رد على الساوث فى انفيلد، سجلهم كل من اوكسليد شامبرلين وجوردان هندرسون ومحمد صلاح هدفين، ليصبح رصيد الريدز 73 نقطة ويقترب من تحقيق لقب البريميرليج بعد الفارق الكبير بينه وبين منافسيه.



ووصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول للهدف رقم 14 هذا الموسم ليكون هداف لفريقه بالبطولة وفى كل البطولات هذا الموسم، ويصبح ثالث هدافي البريميرليج هذا الموسم خلف مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي والذى يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 17 هدف، وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى الذى يحتل المركز الثانى برصيد 16 هدف.



ويتساوي صلاح بكل من تامي إبراهام لاعب تشيلسي وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد وداني إنجز لاعب ساوثهامبتون برصيد 14 هدف.



وكان محمد صلاح قد حقق لقب هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسميين الماضيين، الأول موسم 2017_2018 برصيد 32 هدف ثم موسم 2018_2019 برصيد 22 هدف.