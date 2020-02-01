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السيسي يجتمع بمدبولي ووزير البترول ويصدر توجيهات مهمة

السبت 01/فبراير/2020 - 07:22 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
معتز الجمل
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة؛ لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية لصالح التنمية، وبما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.

وأمر الرئيس، -وفقا لبيان صحفي- خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالاستمرار في تحديث قطاع البترول، من خلال تطوير صناعة البتر وكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول أهم الإنجازات لقطاع البترول التي تحققت على مستوى القطاع خلال الفترة الأخيرة، كما أمر الرئيس بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ولوحدات الإسكان الاجتماعي بالجمهورية، مع مراعاة أقصى ضوابط السلامة والبيئة في أثناء التوسع في نظام العدادات الذكية.

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