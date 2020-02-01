تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال السوداني.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر CAF Champions League 2020

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال السوداني بعد قليل والتي ستقام على ملعب الجوهرة.



ويحل الأهلي بعد قليل ضيفًا على الهلال السوداني في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويكفي الفريق الأحمر التعادل في مباراة اليوم للصعود للدور ربع النهائي من البطولة، فيما سيتعين عليه الفوز للصعود في صدارة المجموعة.



وضم تشكيل الأهلي كلًا من :-



حراسة المرمى : محمد الشناوي



خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف



خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجاي



خط الهجوم : مروان محسن.

