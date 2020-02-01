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بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد الآن|مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة اليونايتد اليوم

السبت 01/فبراير/2020 - 07:14 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف مانشستر يونايتد، اليوم السبت، نظيره وولفرهامبتون على ملعب أولد ترافورد في الجولة الخامسة والعشرين من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل مانشستر يونايتد اللقاء محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، ويسعى لتحقيق الانتصار من أجل الاقتراب من المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، منتظرًا تعثر تشيلسي صاحب المركز الرابع، ويبحث أولي سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر

عن استعادة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد أن تلقى الهزائم في أخر جولتين أمام ليفربول وبيرنلي.
 على الرغم من فوز اليونايتد على مانشستر سيتي يوم الأربعاء الماضي في إياب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، إلا أن النتيجة لم تكفيه للتأهل للمباراة النهائية ليودع البطولة، ويزيد من غضب

جماهير الشياطين الحمر، التي مازالت تنتظر استعادة الفريق لبريقه المفقود.
 يحتل وولفرهامبتون المركز السابع بجدول الترتيب بنفس رصيد مانشستر يونايتد، مما يجعل الفريق أكثر حرصًا على تحقيق الفوز، للاقتراب من المربع الذهبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد و وولفرهامبتون

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ووولفرهامبتون في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة،

الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة،

التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ووولفرهامبتون

تذاع المباراة بشكل مباشر وحصري عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق المصري علي محمد علي
مانشستر يونايتد الساعة 7.30 علي قناة 2
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