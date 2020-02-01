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بعد اكتساح ساوثهامبتون.. كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟

السبت 01/فبراير/2020 - 07:14 م
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ليفربول
ليفربول
علاء خليف
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يسير فريق ليفربول بخطوات ثابتة نحو تحقيق حلم جماهيره بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، حيث اكتسح الريدز بقيادة نجم منتخب مصر محمد صلاح نظيره فريق ساوثهامبتون برباعية نظيفة خلال المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج.

وجاءت أهداف ليفربول عن طريق، محمد صلاح "هدفين"، تشامبرلين، وهندرسون في الدقائق 47، 60، 72، 90، ليحصد الريدز 3 نقاط جديدة ويعزز صدارته لترتيب الدوري الانجليزي ويقترب بقوة من حصد اللقب المحلي الغائب عن خزينة بطولاته منذ موسم 1989 – 1990.

ماذا يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بالدوري الإنجليزي؟
ليفربول بعد فوزه على ساوثهامبتون مساء اليوم رفع رصيده لـ 73 نقطة ليعزز صدارته لترتيب الدوري الانجليزي بفارق 22 نقطة كاملة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة، وأصبح الريدز على أعتاب التتويج بلقب البريميرليج بالموسم الحالي.

ويحتاج فريق ليفربول للفوز في 7 مباريات فقط من 13 مباراة متبقية له، وحصد (21 نقطة) والوصول للنقطة 94 من أجل التتويج رسميًا بلقب بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، حيث أقصي رصيد يمكن لمانشستر سيتي الوصول إليه حال الفوز في مبارياته الـ14 المتبقية بالدوري هو 93 نقطة.

وحال نجاح الفريقين في تحقيق الفوز في جميع مبارياتهما القادمة بالدوري الإنجليزي، قد تشهد مباراة الفريقين بالجولة 32 والمحدد لها 4 أبريل المقبل على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي، تتويج ليفربول بلقب الدوري الانجليزي حال فوز في المباراة على منافسه مانشستر سيتي.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي غدا الأحد مع توتنهام هوتسبير بالجولة 25 من الدوري الانجليزي، علي ملعب السبيرز.

وفي حالة خسارة مانشستر سيتي أمام السبيرز غدا، سوف يمنح ليفربول فرصة ثمينة لحصد لقب البريميرليج قبل مواجهتهما المرتقبة علي ملعب "الاتحاد" في ابريل المقبل، وذلك حال فوز الريدز في 6 مباريات قادمة فقط وحصد (18 نقطة)، حيث يصل في هذه الحالة لـ91 نقطة، بينما سيكون أقصي رصيد يصل إليه السيتي حال الفوز في جميع مبارياته 90 نقطة فقط.
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