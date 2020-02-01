محمد صلاح يحصل علي أعلي تقييم في مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح علي أعلي تقييم في مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون والتي جمعت بين الفريقين منذ قليل علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " حسب مانشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء بعد المباراة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وجاءت تقييم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " 9.5 من 10 وهو الأعلي بين لاعبي الفريقين بعد أن استطاع تسجيل هدفين أمام نادي ساوثهامتون.





يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد سجل هدفين في فوز فريقه ليفربول علي حساب نظيره نادي ساوثهامتون بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي.



