الهلال السوداني يُعلن تشكيل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ضيفًا بعد على الهلال السوداني، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، من أجل العبور لدور الثمانية، حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ويأتي الهلال ثانيًا برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الثالث.



وكشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وجاء تشكيل الهلال السوداني كالآتي:-



جمال سالم، السمؤال ميرغني، عمّار الدمازين، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، بشة الصغير، سليم محمد، ووليد الشعلة، وعماد محسن.



على الجانب الآخر، تُقام مباراة النجم الساحلي التونسي ضد بلاتينيوم ستارز، على ملعب 14 يناير في تونس، بنفس التوقيت التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، لحساب نفس الجولة من دور المجموعات.