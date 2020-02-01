عائلة عمرو دياب تستقبل المعزين في وفاة ابن عمه بالشرقية

استقبلت عائلة الفنان عمرو دياب، اليوم المعزيين في وفاة ابن عمه "خيري عبد السلام دياب" عمدة قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح وعمدة آل دياب.



وَتوافد المعزيين على السرادق الذي أقيم في دوار آل دياب بسنهوت التابعة لمدينة منيا القمح بالشرقية.



وأكد أهالي القرية غياب الفنان عن مرسم تشييع الجثمان أمس أو حضور العزاء اليوم.



يذكر أن اثنين من أقارب الفنان قد ظهر معه في إعلان فوداوفون في رمضان الماضي وتردد شائعات عن تصوير الإعلان في الشرقية وتحديد بقرية سنهوت مركز منيا القمح مسقط رأس الفنان إلا أن ذلك قوبل بالنفي من قبل عدد من أفراد عائلته مؤكدين أن تصوير الإعلان تم خارج الشرقية.

