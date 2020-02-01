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مدرب بيراميدز يوضح أهمية مواجهة نواذيلبو في الكونفدرالية

السبت 01/فبراير/2020 - 06:10 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على أن مباراة فريقه أمام نواذيبو بطل موريتانيا في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية هامة حيث يسعى لختام دور المجموعات بفوز بعد الخسارة الأخيرة أمام رينجرز.

وتابع المدرب في المؤتمر الصحفي، بأن آمال المنافس الموريتاني انتهت تماما في الفترة الأخيرة ولكنه لن يقبل بخسارة جديدة مثل لقاء رينجرز ويتمنى تحقيق الهدف الأساسي والفوز، مطالبا اللاعبين بالاجتهاد داخل الملعب، والفريق يبذل مجهودا ضخما في الملعب، وعقب التدريب سيعلن عن قائمته المختارة لخوض المباراة.

شدد المدرب على أن المباراة الماضية أراح بعض اللاعبين في اللقاء وأشرك من لا يشاركون كثيرا، وبعد تأمين الصدارة قرر إراحة لاعبين بسبب الوقت القصير وخلال مباراة الغد سيريح بعد العناصر في ظل ضيق الوقت قبل اللقاء المقبل، وعقب المران سيختار العناصر المتاحة، موضحا أنه سيحضر عبد الله السعيد للمشاركة في لقاء بطل موريتانيا خاصة وأنه سيغيب عن مباراة الأهلي في الدوري للإيقاف وحتى يكون جاهزا للمرحلة المتبقية من الدوري وبدء ربع نهائي الكونفدرالية.

تمنى المدرب أن يصل لمرحلة متقدمة ونهائي الكونفدرالية والفريق يسير خطوة بخطوة وهناك تجهيز للاعبين في المرحلة المقبلة ليكونوا على أتم استعداد لمباريات الدور ربع النهائي واستكمال باقي لقاء الدوري الممتاز.
[4:45 PM, 2/1/2020] عاطف شادي:
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