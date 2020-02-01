سعر طن الحديد اليوم السبت1-2-2020 بعد هبوطه دون مستويات 10 آلاف جنيه

واصلت أسعار الحديد، اليوم السبت، الحفاظ على مستويتها السعرية بعد هبوط سعر طن الحديد دون 10 آلاف جنيه بالأسواق، في ظل ارتفاع المعروض منه وتراجع الطلب عليه.

وجائت أسعار الحديد في مختلف المصانع اليوم السبت 1-2-2020 كالأتي:

سعر طن حديد عز: يتراوح بين 10000 جنيه إلى 10500 جنيه.

سعر طن حديد بشاي: 10000 جنيه.

سعر طن حديد العتال :9950 جنيه.

سعر طن حديد عطية :9900 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي :9800 جنيه.

سعر طن حديد المصريين:9950 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي:9800 جنيه.