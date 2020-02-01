نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامتون الآن | مشاهدة مباراة ليفربول kora live | يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول yalla shoot ماتش محمد صلاح yallakora

كورة أونلاين بث مباشر مباراة ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاحMOHAMED SALAH ضد ساوثهامبتون، تابع لايف KORA ONLINEالريدز يستضيف ساوثهامبتون بالدوري.





كورة ستار حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لخوض مواجهة قوية عندما يستضيف ساوثهامبتون، بالدوري الإنجليزي، KORA STAR شاهد الريدز يسعى للاقتراب من لقب الدوري الإنجليزي.





ويستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز، مساء اليوم السبت 1 فبراير الجاري، أصحاب الأرض ضد ساوثهامبتون، كورة جول KORA GOAL ضمن حسابات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات البريميرليج.





موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بالدوري

وتُقام مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بالدوري

وتذاع مباراة ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد ساوثهامبتون، كورة فور جول عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطريةbein SPORTS HD، لحساب الجولة الخامسة والعشرين KORA4GOAL بالدوري الإنجليزي الممتاز.





كورة حصري حيث يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 70 نقطة، بينما يحل ساوثهامبتون بالمركز التاسع برصيد 31 نقطة، KORA7ASRY ليفربول يسعى لخطف ثلاث نقاط جديدة في صراع البريميرليج.





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ساوثهامبتون، بموقع الفجر الرياضي عبر موقع الأسطورة، alostora شاهد بلس ليفربول يستضيف ساوثهامبتون بملعب أنفيلد.