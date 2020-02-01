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إتاحة الاعتراض على المخالفات المرورية عبر تطبيق "أبشر"

السبت 01/فبراير/2020 - 05:55 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن المرور السعودي، اليوم السبت، إتاحة خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، عبر تطبيق "أبشر" للأجهزة الذكية.

وقال "المرور السعودي"، في إنفوجراف نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يمكنكم الآن الدخول لتقديم الاعتراض الإلكتروني للمخالفات المرورية عبر تطبيق أبشر".

وأوضحت إدارة المرور في وقت سابق، طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر.

وعبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أكدت إدارة المرور أن طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات المرورية التي تم رصدها من قبل رجل المرور أو الرصد الآلي يتم عن طريق الدخول أولًا لحساب المستخدم في منصة أبشر، وبعدها يتم اختيار «خدماتي» ثم «المرور» وبعدها اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

وأطلقت منصة أبشر في وقت سابق خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، سواء التي تم رصدها من قبل رجال المرور أو عن طريق نظام ساهر.

وتمكن خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، من الاعتراض على المخالفات المرصودة آليًّا بنظام ساهر، وتشمل هذه الخدمة المواطنين والمقيمين، حسب الاشتراطات التالية:

يتوجب أن يكون المعترض مسجَّلًا ومفعلًا في بوابة وزارة الداخلية، ولمعرفة قنوات التسجيل والتفعيل قم بالضغط على الرابط التالي: (هنا).

يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.

يمكن الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

لا يمكن الاعتراض على المخالفات المسددة والمخالفات المرورية المسددة قبل إطلاق الخدمة يمكن مراجعة المكاتب الرئيسية في المدن للإدارة العامة للمرور.

يتوجب السداد بعد الاعتراض، وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى.

يمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة.

سيتم تطبيق لوائح وأنظمة الإدارة العامة للمرور والصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وتاريخ 26/ 10/ 1428 على جميع الاعتراضات المقدمة من خلال الخدمة.

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الكلمات المفتاحية

المخالفات المرورية الاعتراض أبشر

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