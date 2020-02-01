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هالاند يواصل التوهج مع بروسيا دورتموند

السبت 01/فبراير/2020 - 06:04 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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واصل الدولي النرويجي الشاب إيرلينج هالاند لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني تألقه للمباراة الثالثة على التوالي مع أسود الفيستيفال حيث زار شباك المنافسين للمباراة الثالثة تواليًا.

ونجح هالاند في دك شباك يونيون برلين في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد سيجنال إيدونا بارك اليوم السبت لحساب مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الالماني الممتاز لكرة القدم .

وقالت شبكة أوبتا الخاصة بالإحصائيات أن اللاعب نجح في التسجيل من التسديدة الأولى له داخل المرمى في جميع المباريات الثلاثة السابقة التي شارك بها مع فريقه الجديد حتى الآن .

كما أشارت الشبكة إلى أن اللاعب أتم الأهداف الستة له حتى الآن بقميص أسود الفيستيفال بعد أن دخل بديل في المباراة الأولى والثانية له فيما بدأ المباراة الثالثة له أساسيًا .

وخاض اللاعب حتى الآن 77 دقيقة فقط ما يعد رقم قياسي في تاريخ بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم وهو الذي قدم لفريقه الجديد من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي في شهر يناير الجاري.

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الكلمات المفتاحية

أسود الفيستيفال

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