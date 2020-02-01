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الليلة.. مستشار ترامب يكشف لعمرو أديب تفاصيل صفقة القرن

السبت 01/فبراير/2020 - 06:04 م
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عمرو أديب
عمرو أديب
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يستضيف برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، في العاشرة من مساء اليوم، جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره في البيت الأبيض، ضمن عدد من الحلقات الخاصة من العاصمة الأمريكية واشنطن.

ونوهت الصفحة الرسمية لبرنامج "الحكاية" على "فيس بوك" عن اللقاء، وكتبت: "في أول لقاء مطول، جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب يجيب عن كل الأسئلة الخاصة بصفقة القرن والسيناريوهات المحتملة بعد رفض الفلسطينيين للخطة".

وأعلن أديب في حلقة الأمس، أنه أجرى حوارا مطولا مع كوشنر، للحديث عن خطة ترامب للسلام، وتفاصيلها، وقضايا الشرق الأوسط، وموقف الخطة بعد رفضها من السلطة الفلسطينية.

وأوضح أديب أن اللقاء يأتي لمحاولة فهم ما يريد الأمريكيون قوله، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيكشف كيفية تنفيذ الخطة وماذا سيحدث إذا لم تنفذ، والوضع القائم إذا ضمت إسرائيل غور الأردن وغيرها الكثير من الأمور.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، خطته للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدا على أنها تمثل خطوة كبيرة تجاه السلام في الشرق الأوسط وهي "فرصة مربحة للطرفين من خلال حل واقعي للدولتين ويعمل على منع خطر دولة فلسطينية على أمن إسرائيل" على حد قوله.

ويذاع برنامج الحكاية من واشنطن حتى يوم الاثنين المقبل في العاشرة مساء.

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عمرو أديب صفقه القرن خطه ترامب للسلام جاريد كوشنر تفاصيل صفقة القرن برنامج الحكاية

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