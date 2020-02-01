يلا محمد صلاح.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر yalla kora يلا شوت رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة بدون تقطيع liverpool salah

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السبت 01/فبراير/2020 - 06:02 م
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بوابة الفجر
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يواجه ليفربول نظيره ساوثهامبتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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موعد مباراة ليفربول وساثهامبتون
يقام اللقاء بين ليفربول وساثهامبتون عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت جرينتش.

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ليفربول في آخر لقاء له حقق الفوز أمام ويستهام يونايتد بثنائية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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بينما تعادل ساوثهامبتون أمام توتنهام في آخر لقاءاته بهدف، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

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ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون
وتبث المباراة التي تجمع بين ليفربول ونظيره ساوثهامبتون على قناة bein sports Hd 2.
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