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ديربي مدريد.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو لايف الشوط الثاني YALLA SHOOT

السبت 01/فبراير/2020 - 06:02 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، اليوم السبت 1 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الليجا، YALL KORA أتلتيكو ضيفًا على مدريد بديربي العاصمة.

كورة جول، حيث يدخل الميرنجي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره، KORA GOAL ريال مدريد يطمح لمواصلة صدارة الترتيب.

ويلعب أتلتيكو مدريد تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني، وهو يسعى أيضًا للفوز ومحو آثار الهزيمة من جاره في الكأس، كورة ستار حيث سيكون أتلتيكو مدريد مطالب بإقناع جماهيره، KORA STAR تابع أونلاين مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بالليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو بالدوري

وتُقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو بالدوري

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HDالناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA ONLINE ريال مدريد يسعى لمواصلة النتائج المميزة.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 36 نقطة، كورة فور جول أتلتيكو يرغب في حصد ثلاث نقاط من ملعب سانتياجو بيرنابيو تساعده في التقدم بالمراكز KORA4GOAL ريال مدريد يستضيف أتلتيكو مدريد بديربي العاصمة.

ويقدم لكم الفجر الرياضي خدمة مميزة بمتابعة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، عبر الأسطورة، alostora بث مباشر أتلتيكو ضيفًا على ريال مدريد بالدوري.

 

ريال مدريد الساعة 5 علي قناة 3
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