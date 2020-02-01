ديربي مدريد.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو لايف الشوط الثاني YALLA SHOOT

يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، اليوم السبت 1 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الليجا، YALL KORA أتلتيكو ضيفًا على مدريد بديربي العاصمة.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو بالدوري

وتُقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو بالدوري

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HDالناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA ONLINE ريال مدريد يسعى لمواصلة النتائج المميزة.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 36 نقطة، كورة فور جول أتلتيكو يرغب في حصد ثلاث نقاط من ملعب سانتياجو بيرنابيو تساعده في التقدم بالمراكز KORA4GOAL ريال مدريد يستضيف أتلتيكو مدريد بديربي العاصمة.

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