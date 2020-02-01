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هيثم سعيد لـ الفجر الفني: أرفض سخرية الإعلاميين من نجوم المهرجانات

السبت 01/فبراير/2020 - 06:08 م
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هيثم سعيد
هيثم سعيد
لمياء علي
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قال الفنان هيثم سعيد، إنه لا يرفض مبدأ استضافة بعض الإعلاميين لنجوم المهرجانات الشعبية في برامجهم، لأنهم يقدمون شيئًا يعجب الجمهور.

وأضاف هيثم في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه ليس ضد مايقدمه نجوم المهرجانات لأنهم ببساطة يقدمون شيئًا يعجب الناس وبالتالي فهو لايستطيع أن يلومهم على غناء هذا النوع، ويؤيد استضافتهم بالبرامج التلفزيونية أيضًا.

وتابع أن كل مايرفضه هو ازدواجية المعايير عند بعض الإعلاميين، بمعنى أنهم يقوموا باستضافتهم والتحدث معهم، وبعدها يسخروا منهم ويهاجموا تواجدهم على الساحة وهذا ما أرفضه لأن هذا يسمى ركوب تريند.

جدير بالذكر أن هيثم سعيد يستعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال الفترة المقبلة، وتعاون فيه مع كبار الشعراء  والملحنين والموزعين.
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