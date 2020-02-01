عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط سريع LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين اليوم السبت 1-2-2020

السبت 01/فبراير/2020 - 06:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، شاهد كورة بلس KORA PLUS ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بالليجا.
كورة جول حيث يدخل ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، المباراة سعيًا وراء مواصلة نتائجه المميزة مؤخرًا وتحقيق الانتصار وتصدر جدول الترتيب KORA GOAL، ريال مدريد يستضيف أتلتيكو في ديربي العاصمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.
وكان ريال مدريد توج مؤخرًا ببطولة كأس السوبر الإسباني، على حساب أتلتيكو مدريد، كورة فور جول KORA4GOAL الميرنجي يمل في تكرار نتيجة الفوز على أتلتيكو ولكن بالدوري.
موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو بالدوري
وتُقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو بالدوري
كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA ONLINE أتلتيكو ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد في السانتياجو بيرنابيو.
على الجانب الآخر يدخل أتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني، وهو يطمح في تحقيق الفوز والثأر لهزيمة الكأس، KORA7ASRY ريال مدريد يستضيف أتلتيكو مدريد.
كورة ستار حيث يدخل الملكي المباراة وهو محتلًا صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 36 نقطة، KORA STAR أتلتيكو يطمح لتحسين مركزه بالدوري.
ويقدم لكم الفجر الرياضي خدمة مميزة بمتابعة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، عبر الأسطورة، alostora بث مباشر ريال مدريد يلعب ضد أتلتيكو مدريد بالليجا.

ريال مدريد الساعة 5 علي قناة 3
Advertisements

أخبار تهمك

يالا صلاح.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT المفتوحة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. حبس المقاول الهارب محمد علي وسيدة 5 سنوات

منذ ساعتين و 26 دقيقة

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ ساعة الا ربع

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ شهر

بث مباشر live.. مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر بدون تقطيع Bein Sport

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ ساعة و 26 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 23 ساعة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ 40 دقيقة

رابط kora star مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر zamalek كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة الزمالك NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 49 دقيقة

اضغط هنا وسجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات now

منذ أقل من ساعة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ ساعة و نصف

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 18 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك BEIN مجانا

منذ حوالي 3 ساعات

جول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واغسطس لايف اليوم بث مباشر دوري ابطال افريقيا live

منذ ساعتين و 48 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:52 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

04:45 م

يالا صلاح.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT المفتوحة

04:57 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

05:38 م

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

05:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status