رابط سريع LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين اليوم السبت 1-2-2020

يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، شاهد كورة بلس KORA PLUS ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بالليجا.

كورة جول حيث يدخل ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، المباراة سعيًا وراء مواصلة نتائجه المميزة مؤخرًا وتحقيق الانتصار وتصدر جدول الترتيب KORA GOAL، ريال مدريد يستضيف أتلتيكو في ديربي العاصمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وكان ريال مدريد توج مؤخرًا ببطولة كأس السوبر الإسباني، على حساب أتلتيكو مدريد، كورة فور جول KORA4GOAL الميرنجي يمل في تكرار نتيجة الفوز على أتلتيكو ولكن بالدوري.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو بالدوري

وتُقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو بالدوري

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA ONLINE أتلتيكو ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد في السانتياجو بيرنابيو.

على الجانب الآخر يدخل أتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني، وهو يطمح في تحقيق الفوز والثأر لهزيمة الكأس، KORA7ASRY ريال مدريد يستضيف أتلتيكو مدريد.

كورة ستار حيث يدخل الملكي المباراة وهو محتلًا صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 36 نقطة، KORA STAR أتلتيكو يطمح لتحسين مركزه بالدوري.

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ريال مدريد الساعة 5 علي قناة 3