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مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 2/1 دوري أبطال إفريقيا Caf Champions League Ahly

السبت 01/فبراير/2020 - 05:56 م
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مشاهدة مباراة الأهلي اليوم
مشاهدة مباراة الأهلي اليوم
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بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم السبت 01 / 02 / 2020 الإياب بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 2/1 دوري أبطال إفريقيا

يفتح ملعب أم درمان أبوابه لاستقبال مباراة من العيار الثقيل بين فريقي الأهلي والهلال السوداني، مساء اليوم السبت 1-2-2020، في إطار منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، ولن تقبل هذه المواجهة القسمة على إثنين، خاصةً وأن الفريق السوداني لن يكون أمامه سوى تحقيق الفوز لضمان التأهل للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

ويقدم موقع كووورة 365 لزواره خدمة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت 1، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلق عصام الشوالي، وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.


ستكون نتيجة التعادل بالنسبة للأهلي كافية لحجز مقعد الدور ربع النهائي، إذ أن الفوز على النجم الساحلي سهل الطريق أمام الشياطين الحُمر بعكس المسؤولية الكبيرة التي ظهر الهلال السوداني.

ومن المنتظر أن تكون المباراة مثيرة وقوية للغاية بين كلا الطرفين، فالأهلي سيستعمل خبرته في البطولات القارية لتخطي هذه العقبة، أما الهلال فسيرفع شعار التحدي أمام المارد الأحمر.

ستشهد تشكيلة كتيبة المدرب كتيبة رينيه فايلر غياب عدد كبير من الأسماء في المواجهة القادمة، وهم رمضان صبحي، حمدي فتحي، سعد سمير، محمد محمود، وجميعهم بداعي الإصابات، وسيكون كلاً من حسام عاشور وصالح جمعة وصلاح محسن خارج حسابات المدير الفني لأسباب فنية.

تشكيلة الأهلي أمام الهلال السوداني:
محمد الشناوي
علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – أحمد فتحي
عمرو السولية – أليو ديانج
حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – وليد سليمان
جونيور أجايي

بطاقة المباراة
المباراة الأهلي × الهلال السوداني
المسابقة دوري أبطال إفريقيا (دور المجموعات)
الموعد السبت 1 فبراير 2020 - الساعة 21:00 بتوقيت مصر
القناة الناقلة بي إن سبورت 1
الملعب أم درمان


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